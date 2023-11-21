رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدا من جامعة الملك حسن الثاني

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، وفدا من جامعة الملك حسن الثاني بالدار البيضاء، ضم الوفد المغربي الدكتور إسماعيل قباج مدير «عميد» المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، وحسناء جابر نائبة المدير المكلفة بشهادة الاعتماد الدولي AACSB، وفاتن وحتيتا نائبة المدير المكلفة بالشراكة والتعاون التبادل الطلابي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

اتفاقيات التعاون

رحب الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بالوفد المغربي من جامعة الملك حسن، مؤكداً على أهمية عقد اتفاقيات التعاون مع الجامعات العربية وتوطيد أواصر التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والثقافية والمعرفية، لدورها في تحسين تصنيف الجامعة ودعم مكانتها بين مثيلاتها من الجامعات المصرية والعربية والدولية، لافتاً إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لعقد بروتوكولات التعاون بين الجامعات، تحسين السمعة الأكاديمية للجامعتين.

التعاون العلمي والثقافي

شهد اللقاء توقيع الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا اتفاقية تعاون مع الدكتور إسماعيل قباج مدير «عميد» المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، شملت تعميق علاقات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعتين والعلاقات الثقافية المستمرة بين البلدين.