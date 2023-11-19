مناقشة 18 بحثا خلال 7 جلسات بالمنتدى البيئي الدولي في جامعة طنطا

شهدت فعاليات الجلسات العملية للمنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا، في نسخته السادسة، بعنوان «الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة»، مناقشة 18 بحثاً خلال 7 جلسات عملية، تم خلالها مناقشة دور جامعة طنطا فى الجهود المبتكرة إلى الشباب الخريجين فى المشروعات الصديقة للبيئة ودعمهم إلى قامة مشروعات صغيرة.

مشاركة رجال الصناعة

كما شهدت جلسات المنتدى مناقشة مشاركة رجال الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، كما ناقشت أيضا طرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية، وتعزيز مفاهيم تحقيق الاستدامة العمرانية لتقليل آثار التغيرات المناخية، ودعم التعاون العملي مع المؤسسات الصناعية لتطوير قطاع النقل من أجل خفض البصمة الكربونية، وتشجيع التوسع فى الزراعة الرأسية واستزراع الأسطح وتوفير مياه الري بستخدام تقنيات حديثة، والترويج لمفهوم إعادة التدوير للمخلفات وطرح المستجدات فى هذا المجال.

تنظيم المنتدى

وكانت جامعة طنطا نظمت المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا في نسخته السادسة، بعنوان «الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة.. نموذج جامعة طنطا».