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قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ896 حالة في مركز سمنود بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:36 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
قافلة طبية تنظمها جامعة طنطا

قافلة طبية تنظمها جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة تنموية شاملة، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، في قرية محلة زياد بمركز سمنود في الغربية، من أجل توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توقيع الكشف الطبي على 896 حالة

وأعلنت جامعة طنطا، في بيان لها، أن القافلة ‎شهدت توقيع الكشف الطبي على 896 حالة، من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 72 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ25 مواطنا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 743 رأس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

محاضرات توعية لأهالي القرية

وشهدت القافلة الطبية تقديم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، محاضرات توعوية لأهالي القرية، عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافة إلى مضاعفات مرض السكر، وكيفية العناية بالقدم السكري.

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بقلم رفيق محمد ناصف