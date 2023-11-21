«التنسيقية»: تحية للعظماء من أبناء الشعب الفلسطيني المدافعين عن حقهم في الحياة

قدّمت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية للعظماء الصامدين من الشعب الفلسطيني الذين يدافعون عن حقهم في الحياة، كما أكدت أنّ مصر تقف صفا واحدا بكل أطيافها خلف القضية الفلسطينية التي هي أم القضايا.

وأضافت «صابر» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ هناك العديد من القرارات الأممية التي مر عليها عشرات السنين بشأن حل الدولتين ولم تطبق حتى الآن، فإسرائيل دولة ترتكب الجرائم ضد القانون الإنساني.

وتابعت: «نحن أمام جرائم ترتكب ضد الإنسانية، لدرجة أنّ العالم يجتمع حتى يقرر وقف إطلاق النار رغم أنّه ضرورة إنسانية وهناك من يصوت ضد القرار وهي جريمة لن ينساها التاريخ».

وأكملت: «أدعو كل برلماني في العالم أن يراجع موقفه الإنساني داخل البرلمانات المحلية، فنحن أمام سلطة إسرائيلية ترتكب جرائم شنيعة والعالم سيحاسب كل من يقف صامتا وسيحاسبهم التاريخ على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية في فلسطين»، مؤكدة أنّ كل أطياف المعارضة تقف صفًا واحدًا بجانب القضية الفلسطينية.