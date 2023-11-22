أستاذ بجامعة الأزهر يحذر من الانشغال بعيوب الناس: «خليك في نفسك»

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإنسان عليه أن يشغل نفسه بعيوبه، ويبعد عن النظر إلى عيوب الناس، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «فَطُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَطُوبَى لِمَنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ اكْتَسَبَهُ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، وَطُوبَى لِمَنْ خَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَانَبَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَعْصِيَةِ، وَطُوبَى لِمَنْ وَسِعَتْهُ سُنَّتِي وَلَمْ يُعِدْهَا إِلَى بِدْعَةٍ».

علينا أن نظن الخير والفضل في خلق الله دائما

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية «الناس»، أمس الثلاثاء: «علينا أن نظن الخير والفضل فى خلق الله دائما، ولا تأخذ بالظواهر، ممكن يكون الظاهر بعيد عن الباطن، فلازم الإنسان يخلي باله من ظاهره يكون صورة طبق الأصل من باطنه».

نسمع حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

واستكمل: «الإنسان لازم يخيله في عيوبه وحاله، ولا يحكم على الناس بظواهرهم، حتى لو كانوا في مقام فضل أو إحسان لا نحكم عليهم، ونسمع حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (رُبَّ أشعثَ أغبرَ مدفوعٍ بالأبواب، لو سأل لا يعطى، لو نكح لا يستنكح، لو أقسم على الله لأبره)، يبقى لازم تعتقد فى العباد الخير».