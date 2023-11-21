برلماني: نزوح الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب بداية مخطط التهجير

أكد عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أنّ نزوح الشعب الفلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب، رسالة خطيرة أن الشعب الفلسطيني أمامه طريقان الأول، الذهاب إلى معبر رفح، أو الهجرة من خلال البحر.

«مغاوري»: جلسة اليوم بالنواب رسالة قوية

وقال «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن جلسة اليوم بالنواب بحضور رئيس الوزراء، كانت بمثابة رسالة قوية بأننا نقف وندعم كل القرارات التي تهدف لحماية أمننا القومي.

كل مؤسسات الدولة وقيادتها تقف خلف الرئيس السيسي

وتابع عضو مجلس النواب: «كل مؤسسات الدولة وقيادتها تقف خلف الرئيس السيسي من أجل حماية الأمن القومي، بالإضافة إلى عدم تصفية القضية الفلسطينية».