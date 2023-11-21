«ثقافة السويس» ينظم محاضرة بعنوان «تدعيم القيم الأخلاقية»

نظم فرع ثقافة السويس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالسويس، محاضرة بعنوان «تدعيم القيم الأخلاقية والحضارية للتأكيد على الهوية المصرية»، حاضر بها المؤرخ أنور فتح الباب، بمدرسة المستقبل الثانوية الصناعية.

وأكد المؤرخ أنور، فتح الباب خلال المحاضرة على أهمية غرس القيم الأخلاقية والحضارية في نفوس الناشئة، باعتبارها من أهم العوامل الداعمة لتعزيز الإحساس بالانتماء للوطن.

وأوضح أن القيم الأخلاقية تبدأ في التشكل لدى الفرد منذ التنشئة الاجتماعية والخلفية البيئية والدينية له، وأن دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في تزويد الأفراد بهذه القيم لابد أن يكون أساسيًا.

كما أكد على ضرورة مواجهة القيم السلبية التي تؤثر على الوطن والمواطن، وتعزيز القيم الإنسانية عن طريق التنشئة الدينية الصحيحة، والتعامل الإيجابي مع الثقافات والأفكار الأخرى، والتأكيد على مفهوم المواطنة.