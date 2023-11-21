الكشف على 1043 مواطنا خلال قافلة طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية حراء بالتحرير يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، تم خلالها الكشف على 1043 مواطنا مجانا، من خلال 8 عيادات طبية متخصصة في الباطنة والأطفال والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والعظام والأسنان.

فحوصات طبية مجانية لأهالي البحيرة

وتضمنت أعمال القافلة أيضا إجراء فحوصات طبية، منها فحوصات الدم والطفيليات والأشعة، والكشف المبكر عن ضغط الدم والسكر، وعمل تقارير علاجية على نفقة الدولة.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

وتأتي هذه القوافل في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة؛ لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، بالقرى والعزب والنجوع.

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف القوافل الطبية لاسيما في القرى النائية والتى تجرى تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في مختلف مراكز محافظة البحيرة