«الصحة»: نقل 12 طفلا من أطفال غزة المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقييم الوضع الصحى للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلاً إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر». وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، وصول 28 طفلاً من الأطفال المبتسرين، إلى معبر رفح البرى، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

من جهة أخرى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى أيضاً بتقديم جميع أنواع الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وفى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، أعلنت وزارة النقل، ممثّلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أنه يتم تقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور جميع المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطينى وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملى الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطينى، بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.

«هيئة الموانئ»: تقديم التسهيلات لدخول المصابين والمرافقين القادمين من الجانب الفلسطينى

وأشار بيان الهيئة إلى قيام إدارتى ميناءى رفح والعوجة بسرعة إنهاء الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً، طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذى رفح والعوجة، تمهيداً لدخولها إلى الجانب الفلسطينى، مع توفير أماكن لإيواء سائقى الشاحنات، والتنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر والحجر الصحى والمنظمات المختلفة، لتوفير الدعم اللازم للعابرين من وإلى الجانب الفلسطينى وتوفير أماكن لتسهيل متابعة أعمالهم وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سهّلت إجراءات العبور إلى الجانب الفلسطينى لعدد 1269 شاحنة معونات بإجمالى 219 طناً، و277 سيارة تحمل عدد 343 مصاباً و269 مرافقاً و759 من حاملى الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى 19 نوفمبر 2023، وجارٍ استمرار تقديم جميع أنواع الدعم طبقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن.