أمين الفتوى: كفارة النذر بين الإطعام والصيام

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تدعى سماح، إنها نذرت لله أمرا ولا تستطيع سداده فماذا تفعل فى حكم الشرع؟.

«عبد السميع»: كفارة النذر تعتبر كفارة يمين

وقال «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «كفارة النذر تعتبر كفارة يمين، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَنْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

كفارة اليمين وإطعام 10 مساكين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، ولا يصح له الصوم 3 أيام ما دام قادر على إطعام 10 مساكين، ويجوز إطعام 3 أيام لو إنه عاجز عن كفارة الإطعام، وبالتالى يغفر الله للعبد بعد الكفارة».