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اللهم بلغنا رمضان.. موعد أول أيام شهر الصوم 2024

كتب:

محمد أباظة
05:22 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
موعد شهر رمضان 2024 

موعد شهر رمضان 2024 

أشهر قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن شهر رمضان المبارك، الذين ينتظروا حلوله بلهفة المشتاق؛ لما فيه من أيام مباركة، ونفحات عطرة، وبركة وخير كثير.

ومنذ إعلان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية، بعد غروب شمس أمس الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 - 29 ربيع الآخر 1445 هجرية، بدأ المسلمين في جميع أنحاء العالم يحسبون الأيام المتبقية على حلول شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان 2024 

وفي بيانها، أكدت دار الإفتاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر جمادي الأولى، وبذلك يكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر ربيع الآخر، والأربعاء أول أيام شهر جمادي الأولى لعام 1445 هجرية.

وتشير جميع النتائج الفلكية والاستطلاعات، أنه يتبقى على شهر رمضان المبارك أياما معدودة، وذلك بعد انتهاء أشهر «جمادى الأولى - جمادى الآخر- رجب - شعبان».

تعرف على موعد شهر رمضان 2024 

وباستطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية، أشارت النتائج والبحوث الفلكية إلى أن يوم الثلاثاء  14 نوفمبر 2023 هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1445هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء  15 نوفمبر الجاري 2023.

وبهذه الحسابات الفلكية تُشير النتائج الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان لعام 1445 للعام الميلادي 2024 هي يوم الاثنين 11 مارس، أي يتبقى على الشهر الكريم أقل من 120 يوما.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.