اعرف موعد شهر رمضان 2024.. كم يتبقى على بداية الصوم؟

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان لعام 2024 خاصة وأن الكثير من المسلمين ينتظرون هذا الشهر المبارك بروحانياته وعباداته واجتماعاته العائلية في أيام مختلفة، وكثير من الأشخاص الذين يرغبون في السفر لأداء العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان يريدون أيضًا معرفة التواريخ.

موعد شهر رمضان 2024

وأشارت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث، إلى أن موعد شهر رمضان 2024 سيتبقى عليه 102 يوم، ووفق الحسابات الفلكية، سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

وعد ليلة القدر في شهر رمضان 2024

ومن أهم ما ييمز شهر رمضان المبارك ليلة القدر، ورغم اختلاف الكثير من العلماء حول تحديد موعد ليلية القدر، إلا أنه من المؤكد أن يكون موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي تكون في الليالي الوترية، أي في ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29.

صلاة التراويح في شهر رمضان

وتقام صلاة التراويح بالمساجد في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، ويحرص معظم المسلمين على تأديتها، كما سينبغي على جميع المسلمين في شهر رمضان الإخلاص بالعبادة والابتعاد عن كافة المعاصي وأداء الصلاة في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم، وذلك بالإضافة إلى صلة الأرحام.