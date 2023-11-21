كبير المستشرقين الروس يبحث مع أعضاء «المصري للشؤون الخارجية» الأوضاع في غزة

بحث السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير عزت سعد مدير المجلس، مع ضيف مصر الكسي فاسيلييف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي، خلال 30 عاما، وكبير المستشرقين الروس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

حوار مفتوح حول الوضع في غزة

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عُقد بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية بالمعادي بحضور شريف جاد الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية، وبمشاركة كوكبة من أعضاء المجلس من السفراء والشخصيات العامة.

حديث عن مصر

وخلال الحوار تحدث فاسيلييف عن فترة دراسته بجامعة القاهرة في الستينيات، ثم عمله كمراسل عسكري في سوريا وفيتنام، وكمبعوث شخصي للرئيس الروسي في إفريقيا والشرق الأوسط.

بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم، أنّ اللقاء تناول أحداث غزة التي وصفها بأنها غريبة لكون إسرائيل تعرف كل كبيرة وصغيرة عن غزة، مضيفا أن إسرائيل تسعى للتهجير على حساب مصر لكن رغم كل الصعوبات مصر أهم الدول العربية ولديها قوة عسكرية ونظام يتصرف بشكل مستقل، ومصر رفضت التهجير مقابل المال حتى لا يتحول الوضع المؤقت إلى دائم.

وأوضح أن موقف روسيا لا يتغير وأنها تدعم حل الدولتين، وسبق أن عرض جروميكو 1947 مبادرة الدولة الديمقراطية ذات الحقوق المتساوية بين اليهود والفلسطينيين لكنهم رفضوا.