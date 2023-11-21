عضو بـ«الشيوخ»: لا بد من محاسبة إسرائيل أمام «العدل الدولية» على جرائمها

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب اليوم شهد انعقاد جلسة في غاية الأهمية، وناقشت قضية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، موضحا أن ذلك جاء بالتزامن مع استمرار الأعمال الإجرامية التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة.

القصف الإسرائيلي

وأوضح في تصريح صحفي أن سكان غزة يضطرون للهروب بسبب القصف الإسرائيلي المتعمد على القطاع، مؤكدا أن إسرائيل بحكومتها لا بد أن تمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبتها تجاه الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية، وتحولت إلى مجازر وكوارث بشرية لا يمكن قبولها.

الوقف الفوري لإطلاق النار

وأكد أن أهم حلول الأزمة الحالية الوقف الفوري لإطلاق النار وهما مادعت إليه مصر مبكرا، وذلك لضمان التدفق الكامل والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتعيميم السلام من خلال حل الدولتين، وإعلان فلسطين دولة مستقلة على أساس مقررات الشرعة الدولية، موضحا أن استمرار الأزمات والصراعات في الشرق الأسوط يؤثر على الأمن العمالي وليس محيط الشرق الأوسط فقط.