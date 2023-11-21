 وكيل «صحة مطروح» يؤكد توافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية

تفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور مبروك سالم، مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية بمطروح، مساء اليوم، للتأكد من توافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاتها، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية وتوفير جميع الخدمات بها.

جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمطروح

وتابع وكيل الوزارة، انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وزار أقسام الاستقبال والطوارئ وكشك الولادة ووحدة العناية المركزة، متابعًا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

كما حرص وكيل صحة مطروح على تفقد صيدلية مستشفى النساء والولادة الداخلي للاطمئنان على توافر الأدوية وكذا مأمونية حفظها، ووجه بضرورة العمل الجاد والمستمر للانتهاء من تجهيز وفرش الدور الثالث استعدادًا لدخول الخدمة قريبًا.

فرق طبية لمتابعة مستشفيات مطروح

والتقى وكيل صحة مطروح، بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، مؤكدًا أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية، وتشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة على مستوى مستشفيات المحافظة.