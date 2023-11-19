«صحة مطروح»: تخصيص مستشفيات للكشف على الراغبين في الحج هذا العام

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تخصيص مستشفيات على مستوى محافظة مطروح، للكشف على الراغبين في الحج هذا العام قبل السفر، من خلال عيادات بعض المستشفيات، في ضوء الإستعدادات لموسم الحج للعام 1445 هـ - 2024م وما يتضمنه ذلك من ضرورة وضع معايير وضوابط، وكذا توقيع الكشف الطبي على الراغبين في السفر للحج.

المستشفيات المخصصة للكشف على الحجاج في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى تحديد قائمة أسماء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظة مطروح، التي جرى اختيارها لتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في السفر للحج هذا العام، وهي: مستشفى مطروح العام، وسيوة المركزي، والعلمين التخصصي، في إطار استعدادات مديرية الصحة لموسم الحج المقبل، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المسافرين لقضاء الفريضة.

وأشار «سالم» إلى أنه يجري تفعيل عيادة مسائية للكشف على المسافرين لأداء الحج، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساءً، مخصصة للكشف على الحالات الراغبة، وتتضمن وجود طبيب أخصائي أو استشارى للكشف الطبي، طبقا للنموذج المعد خصيصا لذلك.