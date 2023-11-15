«صحة مطروح» تنظم 4 دورات تدريبية على أعمال المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه حرصا من كافة الإدارات بالمديرية على تطوير العمل بالمبادرات الصحية الرئاسية والحفاظ على جودتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، جرى تنفيذ 4 دورات تدريبية للأطقم الطبية على أعمال المبادرات الرئاسية نوفمبر 2023.

وقام بالتدريب 4 متخصيين من وزارة الصحة مكتب مساعد الوزير لشئون المشروعات، ومبادرات الصحة العامة، بحضور الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية، وذلك بقاعات تدريب مركز صحة المرأة ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية، بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.

الاعتلال الكلوي وضعف السمع وصحة الأم والجنين

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى التدريب على أعمال مبادرات دعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة وصحة الأم والجنين.

77 متدربا من الأطقم الطبية

وأضاف وكيل الصحة بمحافظة مطروح، أنه جري استهداف 77 متدربا من الأطقم الطبية العاملين بالمبادرات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، وأعضاء فرق الإشراف بالإدارات الصحية ومديرية الصحة.

أطباء وصيادلة وتمريض

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه بصدد متابعة خطط التدريب لاستمرارها بشكل دوري لجميع العاملين بالمنظومة الصحية من الأطباء والصيادلة وأطقم تمريض، حرصا على تطوير منظومة الصحة والتعليم والتدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة جميع فئات الأطقم الطبية بالمحافظة.