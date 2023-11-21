رسوم التحويل الجديدة عبر «إنستا باي» المقرر تطبيقها قريبا.. عاجل

حظي تطبيق «إنستا باي» بثقة كبيرة بين المواطنين حتى بلغ عدد المستخدمين أكثر من 6 ملايين و200 ألف مواطن، ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم على أموال التحويلات عبر تطبيق انستاباي، وبحسب البنك المركزي فإنّ تحصيل رسوم التحويل عبر انستاباي سيبدأ من مطلع العام المقبل.

تنشر «الوطن» 7 معلومات مهمة وجديدة عن قيمة رسوم التحصيل لمبالغ التحويلات عبر تطبيق إنستاباي، وهي كالتالي بحسب مصادر مصرفية.

7 معلومات مهمة عن «إنستا باي»

- عند التحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف أخر يكون مجانًا دون أي رسوم، وذلك لأول معاملة شهرية لا تتعدي الـ2000 جنيه.

- فرض رسوم بقيمة جنيه واحد فقط على المعاملة الواحدة التي تتم بين أي محفظة هاتف ومحفظة هاتف آخر تابعين لنفس مقدمي الخدمة.

- فرض نسبة رسم 0.5% من قيمة التحويل التي تتم بين محفظة هاتف محمول وآخر غير تابعين لنفس مقدمي الخدمة، على أن يكون الحد الأقصى لتسعير الخدمة قرابة 10 جنيهات.

- رسوم التحويلات اللحظية سيبدأ تطبيقها على عملاء تطبيق «إنستا باي» اعتبارا من بداية 2024، لن تزيد على 10 جنيهات للتحويل الواحد.

- عمولة التحويل ستكون 05% بحد أدنى جنيه واحد فقط وأقصى 10 جنيهات، مع احتمالية الإعفاء من رسوم الخدمة للمدفوعات أقل من 500 جنيه، وذلك بحد أقصى 5 عمليات شهريا.

عدد مستخدمي انستاباي

- إجمالي المعاملات المالية المنفذة عبر المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باي InstaPay ارتفع إلى 300 مليار جنيه خلال الفترة منذ مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2023.

- عدد مستخدمي إنستا باي وصل إلى 6.2 مليون عميل حاليا، قاموا بإجراء 300 مليون معاملة، ونستهدف الوصول بحجم المعاملات إلى 800 مليار جنيه معاملات حتى نهاية العام الجاري.