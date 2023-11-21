دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة بمؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي في بورسعيد

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـمحافظة بورسعيد، مؤتمرًا شعبيًا أقيم في سرادق كبير، وبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، الذين سقطوا برصاص العدوان الاسرائيلي الغاشم، خلال الأحداث الأخيرة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

ووقف الآلاف من المواطنين دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثمّ أعلنوا دعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة القضية الفلسطينية، مؤكدين إيمانهم الكامل برفض فكرة التهجير من القطاع للأراضي المصرية.

وأكد المواطنون، أنّ مصر تحملّت على عاتقها تقديم المساعدات العينية، وكذلك علاج المصابين بالمستشفيات المصرية المختلفة.

شارك في المؤتمر أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد، وأعضاء المجلسين عن تنسيقية شباب الأحزاب، وممثلي المؤسسات والهيئات والنقابات المختلفة، بجانب عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب، وممثلًا الأزهر والكنيسة.

إقبال جماهيري على مؤتمر دعم السيسي في بورسعيد

وشهد المؤتمر إقبالًا جماهيريًا، جري خلاله إعلان أكثر من 40 مؤسسة مجتمع أهلي ومدني تعمل تحت راية التحالف الوطني، دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ علي الأمن الداخلي والقومي لمصر.

وأكد الحضور أن محافظة بورسعيد ستكون من أكثر المحافظات مشاركة في الانتخابات، وأن صوتها لصاحب الإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر، تمّ عرض أفلام لإنجازات الرئيس السيسي في بورسعيد، وأن بورسعيد أول محافظة دعمت السيسي عن طريق استمارات تمرد.