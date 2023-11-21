عضو التحالف الوطني: كلمة رئيس الوزراء بالبرلمان رد حاسم لمنع تهجير الفلسطينيين

أشاد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب، بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الكلمة أعطت رسالة واضحة للجميع بأن مصر حكومة وشعبا وقيادة على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح سيف، في بيان له اليوم، أن جلسة مجلس النواب اليوم كانت استثنائية وتاريخية، لأنها وجهت رد حاسم وقاطع بشأن تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، وأن مصر لن تتواني لحظة في الدفاع عن أرضها، وسف تتخذ كل الإجراءات الحاسمة لمنع هذا المخطط.

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنّ موقف الدولة المصرية منذ اليوم الأول للأزمة كان واضح للجميع أن مصر لم ترضَ بتصفية القضية الفلسطينية وستظل هذه القضية أولية لدى القيادة السياسية، رغم الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها الدولة.

وتابع محمد سيف بأن مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس السيسي على جاهزية تامة للتصدي لأي محاولة نزوح للفلسطينيين من أراضيهم، وتعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر، لأن الأمن القومي المصري خط أحمر ولن نقبل المساس به.