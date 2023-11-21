«صناع الخير»: التحالف الوطني يستعد لإرسال قافلة غير مسبوقة لقطاع غزة

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني، أن التحالف يبذل قصارى جهوده من أجل تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، بشكل مخطط ومدروس من خلال غرف عمليات مركزية، ما يؤدي إلى وجود دقة في التنسيق بين مؤسسات التحالف، والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لترتيب وتحديد أولويات المساعدات المرسلة للقطاع، بناء على الحاجة داخل القطاع، حيث قال: «ظهرت دقة تنسيق التحالف الوطني في آليات إرسال المساعدات للقطاع، بناء على أولويات أهالي غزة».

تجهيز قافلة غير مسبوقة لقطاع غزة

وأكد رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أنّ التحالف الوطني يعمل في الوقت الحالي على تجهيز قافلة جديدة غير مسبوقة من المساعدات، يزيد قوامها على 500 شاحنة، موضحا أن مؤسسات التحالف في الوقت الحالي أصبحت خلايا نحل تعمل بكل طاقتها على تجهيز تلك القافلة، وأضاف أن التخطيط على إطلاق تلك القافلة جاء نابعا من حاجة القطاع الملحة والمتزايدة لتلك المساعدات.

جهود التحالف في دعم فلسطين

وأشار زمزم إلى أن القافلة تم تقسيمها لـ3 أجزاء رئيسية، الشق الأول من القافلة هو شق المواد الغذائية، والشق الثاني هو الأدوات والمستلزمات الطبية المختلفة، والذي يعد الشق الأهم، والشق الثالث للقافلة هو شق الملابس والبطاطين، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تتدخل جهدا في تقديم يد العون للشعب الفلسطيني، حيث أن المساعدات المرسلة من الدولة المصرية تمثل 70% من إجمالي المساعدات المرسلة إلى القطاع، فضلا عن اصرارها الكبير على تخطي كل العقبات لتوصيل تلك المساعدات إلى الأهالي.