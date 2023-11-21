وكيل «صحة مطروح»: مستشفى الأطفال يستعد لافتتاح قسم العناية المركزة

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، مستشفى الأطفال بالمحافظة، لمتابعة التجهيزات النهائية لقسم العناية المركزة الجديد، الذي يضم 8 أسرة، الذي ينتظر افتتاحه قريبًا، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، أن القسم الجديد شهد الانتهاء من أعمال الفرش وشبكة الغازات، وأنه يجري استكمال التجهيزات الطبية اللازمة، في إطار حرص وزارة الصحة ومحافظة مطروح على النهوض والارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين بالمحافظة.

ووجه وكيل الوزارة، إلى الإدارات المعنية بمديرية الصحة وإدارة المستشفى، بسرعة الانتهاء من المتبقي من التجهيزات، وتقديم تقرير يومي بالموقف، استعدادًا لافتتاح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لقسم الرعاية المركزة.