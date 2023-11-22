«زراعة كفر الشيخ»: مليون و480 ألف طن إنتاجية موسم 2023

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ ، أن موسم زراعة حصاد الأرز في كفر الشيخ الذي انتهى منذ أيام حقق 3 فوائد، تضمنت إنتاجية مليون و480 ألف طن أرز شعير، ثم توفير نحو مليون و600 طن قش أرز يستخدم كعلف للماشية، علاوة علي أن الإنتاجية السابق ذكرها تمثل نحو 33% من الإنتاجية الإجمالية على مستوى المنزرع في محافظات مصر خلال موسم 2023.

زراعة 342 ألف فدان أرز خلال موسم 2023

وأوضح «ناجح» في تصريحات لـ«الوطن» أن المساحة المنزرعة من الأرز خلال موسم حصاد عام 2023 بلغت نحو 342 ألف فدان أرز، سواء من الأرز الشعير عريض الحبة أو الأرز رفيع الحبة، وهو الأمر الذي يجعلها من المحافظات المنتجة لمخزون مصر من الأرز الشعير.

الاستفادة من قش الأرز

وأشار إلى أن مزارعي محافظة كفر الشيخ أسهموا في الحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال «كبس قش الأرز»، وتدويره بهدف الحد من التلوث، وكذلك استخدامها كعلف للماشية، والذي أسهم بدوره في الحد من السحابة السوداء، لافتا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى الوعي الذي أسهمت مديرية الزراعة به من خلال الندوات التي عقدت لمئات المزارعين بالإقليم.