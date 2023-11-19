هبوط في أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 19-11-2023 بالأسواق

شهدت أسعار الأرز الشعير حالة من الهبوط بسبب وجود زيادة من المعروض في الأسواق، وتشهد حركة التداول حالة من النشاط في الأسواق وبلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة 17 ألفًا و900 جنيه للطن، بينما سجل 17 ألفًا و50 جنيهًا للأرز رفيع الحبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وبحسب الأسعار المعلنة من غرفة الحبوب، فأن أسعار الأرز الشعير اليوم حققت قيمة هبوط بلغت نحو 100 جنيه للطن بالنسبة للأرز الشعير عريض الحبة فسجل نحو 17 ألفًا و900 جنيه مقارنة بأسعار الأمس 18 ألفًا، بينما انخفض الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 100 جنيه للطن فسجل نحو 17 ألفًا و50 جنيهًا بينما كان يباع بالأمس 17 ألفًا و150 جنيهًا للطن.

سبب هبوط الأرز الشعير

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو على في حديثه لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز الشعير في حالة هبوط بسبب وجود كميات كبيرة من المعروض في الأسواق بعد انتهاء موسم الحصاد ووجود كميات كبيرة من المحصول هذا العام في الأسواق.

سعر الأرز المعبأ

ووفرت أجهزة الدولة كميات كبيرة من الأرز المعبأ في السلاسل التجارية بنحو 25 جنيهًا داخل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.