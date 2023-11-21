أسعار الأرز الشعير اليوم.. تراجع 500 جنيه للطن «عريض الحبة»

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعا كبيرا للغاية، حيث تراجع سعر طن الأرز الشعير من نوع عريض الحبة، 500 جنيه لكل طن، وذلك خلال حركة بيع وتداول الأرز داخل الأسواق العامة والمتاجر بالمحافظات.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «حاتم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت تراجعا ممتازا، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين في محافظات الوجهين البحري والقبلي، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم «عريض الحبة»، 17 ألفا و500 جنيه، وسط تراجع 500 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير اليوم «رفيع الحبة»، 17 ألفا و100 جنيه، وسط تراجع 50 جنيها لكل طن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وأكد «عبد الغفار» وجود وفرة كبيرة للغاية من المعروض للبيع من الأرز الشعير، وذلك بما يسد احتياجات المستهلكين بالسوق المحلية ويحقق فائضا كبيرا، لافتا إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان نحو 82% من محصول الأرز المنزرع على مستوى المساحات المنزرعة من المحصول خلال العام الجاري 2023.