الشباب أبرز الحضور في مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي ببورسعيد

شهد مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـمحافظة بورسعيد، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، إقبالا كبيرا من فئات مختلفة من المجتمع، وتمثيلا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلا الأزهر والكنيسة، بجانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والجمعيات.

مسيرة البناء والتنمية

وتصدر الشباب المؤتمر، وفاجئوا الجميع بالحضور الكثيف والحرص على إعلان دعمهم للرئيس السيسي، وثقتهم في الغد الأفضل، وحرصهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية بتحدي وإرادة حقيقية، بجانب إدراكهم لضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تجري في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد الشباب المشاركون بمؤتمر التحالف الوطني، أنهم يعلمون جيدا ما يحيط بمصر من مخاطر، ويؤمنون بأنه لابد أن يكون لمصر قيادة سياسية قادرة علي حماية أمن الوطن داخليا وخارجيا، بجانب استمرار مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية التي تكتب غدا أفضل لهم، مؤكدين أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سوف يكون اختيارهم في صناديق الاقتراع.

من جانبه، وجه الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، رسالة للشباب طالبهم خلالها بالخروج بكثافة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن ذلك حق الوطن عليهم، وأن الغد الأفضل لهم.

دعم ضحايا العقار المنهار بمحافظة بورسعيد

وكان المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، قد أعلن خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد دعم ضحايا العقار المنهار بمحافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيه، مؤكدا أن الحادث كان مؤلما وأحزن الجميع.

وأشار إلى أن دور التحالف الأهلي والتنموي يفرض عليه دعم الضحايا، لافتا إلى أن التحالف يضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية ومجتمعية، تعمل جانبا إلى جنب مع الدولة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر رسائل دعم قوية للرئيس السيسي في ملف دعم قطاع غزة والخطوات التي قامت بها مصر لدعم القضية، ووقف الحضور في بداية المؤتمر دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وسط إشادات واسعة بموقف مصر في إرسال قوافل المساعدات إلى فلسطين واستقبال المصابين بالمستشفيات المصرية وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.