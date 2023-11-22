وصول 53 أردنيا إلى ميناء العقبة بعد إجلائهم من قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وصول 53 مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع أمس/الثلاثاء/.

تنسيق مصري أردني

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إنه وبمتابعة من السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 53 مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

عدد المواطنين الأردنيين الذين عبروا خلال رفح

وأضاف السفير أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.

وأوضح أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 424 شخصاً من أصل 759 مسجلين على قوائم الوزارة.

بيان الخارجية الأردنية

وأكد السفير القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، أن فريق السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.