رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

40 شاحنة لـ«بيت الزكاة» تدخل معبر رفح لدعم أهل غزة

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:23 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

دخلت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري لعبورها إلى قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لإخواننا وأهلنا في القطاع، بتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

40 شاحنة لبيت الزكاة تعبر ميناء رفح دعمًا لأهلنا

وتعد هذه القافلة هي الثانية التي يرسلها بيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيهات شيخ الأزهر إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها بيت الزكاة منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية وحصار خانق. 

القافلة تضم 40 شاحنة

وضمت القافلة الأولى في أواخر الشهر الماضي 18 شاحنة، وبعد أسبوعين كان بيت الزكاة على موعد مع إطلاق هذه القافلة الأكبر التي تضم 40 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

اقرأ المزيد:

«الميكنة» تضمن شفافية مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بالسويس

انطلاق مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن وتجويده بمطروح.. 1165 يتنافسون

بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يطلق قافلة إغاثية من 40 شاحنة لأهل غزة

شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد لدى تايلاند وإندونيسيا وكازاخستان

شيخ الأزهر يهنئ الطبيب هاني عتيبة ‏أول مصري يرأس الكلية الملكية للأطباء بجلاسكو‏

عاجل| شيخ الأزهر يوجه رسائل مهمة للزعماء العرب قبل ساعات من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة
بقلم أحمد الشرقاوي