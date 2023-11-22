عاجل.. البنك المركزي يعلن موعد بدء تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستا باي في هذا الموعد

يبدأ البنك المركزي تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستا باي بداية من مطلع العام المقبل 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي لتحصيل الرسوم على تعاملات تطبيق إنستاباي.

وذلك وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict.

السحب النقدي عبر إنستاباي من خلال ATM

كما يتيح البنك المركزي خدمة السحب النقدي لمستخدمي إنستاباي من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، في البنوك خلال شهر ديسمبر المقبل بحسب حديث وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري.

مميزات تطبيق إنستا باي

- يتمتع التطبيق بعدة مميزات جعلت الكثير من المستخدمين يقبلون على استخدامه.

-ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بك في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها.

- تحويل واستقبال الأموال من أي بنك أو محفظة إلكترونية، إضافة إلى بطاقات ميزة مسبقة الدفع، من خلال رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي.

- توفير أكثر من طريقة لتحويل الأموال سواء كانت برقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة ميزة أو رقم الحساب المصرفي.

-تأمين جميع جميع المعاملات حيث يتطلب التسجيل على التطبيق أن تكون جميع البيانات مطابقة للبيانات المسجلة في البنك.

- استقبال الأموال بشكل لحظي فور إرسالها من أي جهة أخرى وكذلك التحويل.

- إمكانية تأمين استخدام التطبيق ببصمة الإصبع.

- واجهة مستخدم سهلة في التعامل وليس معقدة.

- إمكانية تتبع جميع التحويلات سواء كانت مقبولة أو قيد التنفيذ أو مرفوضة ومعرفة رصيد جميع الحسابات البنكية بسهولة والاطلاع على كشف حساب مختصر لآخر التعاملات.

- إمكانية التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، وكذلك إمكانية طلب الدفع من أي جهة.