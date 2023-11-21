محمود مسلم: مصر دولة كبيرة ومستهدفة وهناك مزايدون عليها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مشهد حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الشكل في مجلس النواب اليوم ورفضه لتهجير الفلسطينيين ولأول مرة في مجلس النواب منذ سنوات يكون هناك توافق تام بين النواب وتأييد تام للقيادة، حيث كان الـ 14 حزبا اليوم وكأنهم حزب واحد، وحينما يكون الأمر متعلقا بالأمن القومي فالكل يلتف حول القيادة السياسة، مشيرا إلى أن النائب ضياء الدين داود أكد اليوم في جلسة البرلمان أن أمن مصر الاقتصادي مسئولية العالم والشركاء الإقليميين، مشددا على أن مصر تحمل على عاتقها الكثير سواء عن أوروبا أو شركائها الكثيرين.

جميع الخيارات مفتوحة

وأضاف مسلم خلال لقائه في برنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة «ETC»: «اليوم كانت جميع الخيارات مفتوحة والآراء أيضا، حيث أكد رئيس الوزراء كم الضغوط التي تتعرض لها مصر، فمصر بالوضع الاقتصادي الحالي تمثل مساعداتها 80% من إجمالي المساعدات المقدمة لقطاع غزة، وتقوم بجهد بالتوازي مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للتوصل لهدنة، كما أن أسر المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام السفارة المصرية من أجل التدخل وحل أزمة أبنائهم قائلا: «مجلس الوزراء الإسرائيلي منعقد حاليا من أجل التصويت على الهدنة، في خطوة لبداية وقف إطلاق النار، ومن الممكن بعد ذلك نرى متى ستتوقف الحرب».

الموقف المصري واضح بشأن القضية الفلسطينية

وشدد «مسلم» على أن مصر دولة كبيرة ومستهدفة وهناك مزايدين عليها، ومنذ اليوم الأول للحرب والموقف المصري واضح وصريح ورافض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة أخرى، والموقف المصري إنسانيا تجاه القضية الفلسطينية سواء المساعدات أو دعم الأدوية واستقبال المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، ليس فرض أو منة من مصر لكنه واجب.