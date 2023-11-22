5 معلومات عن غرفة عمليات «مياه الإسكندرية».. مهام خاصة أثناء سقوط الأمطار

شهدت الإسكندرية في الوقت الراهن إنشاء غرفة عمليات شركة مياه الشرب، وربطها بالمنظومة الوطنية للطورائ وأيضا مركز القيادة الموحدة للدولة، وذلك لخدمة المواطنين في كافة الأوقات وبالتحديد وقت الأمطار.

تجهيز الغرفة بأحدث الأجهزة والبرامج

ونظرا لأهمية غرفة عمليات مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الإسكندرية بالتحديد وقت الأمطار، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية 5 معلومات عنها بحسب تصريحات خاصة من المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية.

- أنشأت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مركز السيطرة والتحكم، ويعد أول مركز تم إنشاؤه على مستوى الشركات التابعة، وتم تجهيز غرفة العمليات به بأحدث الأجهزة والبرامج لمواكبة التطور التكولوجي.

- تتلقى الغرفة البلاغات الوارده من الجهات التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة والنجدة والبلاغات الهامة المتعلقة بالشركة بالإضافة إلى الاتصالات التليفونية على مدار 24 ساعة.

- تحتوى الغرفة علي عدد 6 خطوط رئيسية للمتابعة وتلقي البلاغات.

- تحتوي الغرفة على برنامج الإسكادا لمتابعة ضعوظ المحطات وبرنامج خرائط الشبكات GIS وبرنامج المعامل لمتابعة جودة المياه وبرنامج المخازن الإستراتيجية، كما تم ربطها بمنظومة الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بمبانى الشركة.

- يتم حاليا تجهيز غرفة عمليات أزمة متنقلة وربطها بالغرفة الرئيسية وذلك للمتابعة المدنية وإدارة الأزمة من أرض الواقع.