سيارات متنقلة محملة بالسلع بالمحافظات الساحلية في أوقات السيول والأمطار

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستعداد مخازن الجملة التابعة لها في المحافظات الساحلية التي ستشهد سقوط أمطار وسيول هذا العام، لإطلاق سيارات متنقلة لضخ السلع للمواطنين من خلالها عبر الشوارع والميادين المختلفة في كل محافظة.

سيارات متنقلة لضخ السلع في المحافظات الساحلية

ونوهت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن السيارات المتنقلة سيتم الدفع بها حال سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات من أجل تأمين احتياجات المواطنين من السلع، مؤكدة أن السيارات ستضم كل السلع الأساسية وعلى رأسها «الزيت والسكر والمكرونة وأيضا اللحوم المجمدة والدواجن».

إنتاج رغيف الخبز

وفيما يتعلق بتأمين إنتاج رغيف الخبز في المحافظات الساحلية حال سقوط الأمطار طوال فصل الشتاء، قررت وزارة التموين أن يكون مخزون الدقيق في كل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات الساحلية، مع متابعة غرفة العمليات المركزية في الوزارة يوميا لعملية ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضاً.

ونوهت المصادر أن غرفة العمليات المركزية تتابع ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.