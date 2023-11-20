«التموين»: توفير مخزون 3 أيام من الدقيق بكل مخبز بالمحافظات المعرضة للأمطار

وجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وكذلك شركات المطاحن بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

تأمين مخزون السلع في محافظات الأمطار

وأشار وزير التموين، في بيان منذ قليل، إلى أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي ‏لتجنب أي أزمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الأمطار بغزارة، و‏أكد أن هذا الإجراء يتم اتباعه سنوياً مع موسم الشتاء.

مخزون الدقيق

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، أنه وجَّه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، مشيراً إلى أنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضاً.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أحمد ‏كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي وجَّه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية لمتابعة الموقف السلعي والدقيق أيضاً والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏