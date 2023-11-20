«التموين» تعلن عن ممارسة لتوريد 100 ألف طن سكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام (أي منشأ)، و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر، معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

ممارسة لتوريد السكر

ونوهت وزارة التموين، إلى أن فترات الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، وأيضا وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، ووصول من 1 إلى 15 فبراير 2024، حسب رغبة البائع.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، موضحة أن السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

موعد تقديم العروض

وأشارت وزارة التموين، إلى أن العروض تقدم بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، ويقدم السعر على أساس CIF free out، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.

ولفتت إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.