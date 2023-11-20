«التموين»: ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو

تشهد الأسواق المحلية خلال أيام، ضخّ كميات كبيرة من السكر بسعر مخفض عند 27 جنيها للكيلو، وفقا للتعاقدات الخارجية على السكر التي أتمتها هيئة السلع التموينية، والتي تصل إلى مصر خلال أيام، وفقا للمعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

طرح السكر بسعر مخفض 27 جنيها

وتضخّ وزراة التموين والتجارة الداخلية، السكر بسعرين مخفضين لجميع المواطنين سواء أصحاب البطاقات التموينية أو المواطنين غير المستفيدين من الدعم، كما يلي.

الأول: سعر السكر المدعم لحاملي البطاقات بسعر 12.60 جنيه.

الثاني: سعر السكر المخفض لأي مواطن من المجمعات بسعر 27 جنيها.

حصة المواطنين من السكر

وتبلغ حصة المواطنين من السكر المدعم وحاملي البطاقات التموينية عدد كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة، فيما يحصل أي مواطن يرغب في شراء السكر من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ على 3 أكياس سكر في عملية الشراء الواحدة، لإتاحة السلع أمام المواطنين يوميا.

وتأتي الأماكن المتاح فيها السكر المخفض بسعر 27 جنيها، في المجمعات الاستهلاكية وعددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى منافذ وزارة التموين وأماكن معارض مبادرة تخفيض الأسعار المستمرة حتى منتصف أبريل المقبل.