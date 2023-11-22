«شؤون عربية النواب»: الشعب المصري يقف بأكمله وراء الرئيس السيسي

وجَّه النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التحية للشعب الفلسطينية على صموده، وعلى الموقف تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن البعض كان يعتقد أن جيش الاحتلال لا يقهر، ولكن ما حدث في عملية «طوفان الأقصى» أثبت عكس ذلك، حيث قامت المقاومة بضرب العمق الإسرائيلي لمدة 10 سنوات، متسائلاً: «أين القوة الوهمية الإسرائيلية؟».

الغرب بكامل طوائفه يتآمر على الدولة

وتابع أباظة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الغرب بكامل طوائفه يتآمر على الدولة الفلسطينية بدليل تواجد الأسطول الأمريكي بطائرته ودبابته بدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي يحارب الشعب الفلسطيني الأعزل، ويقوم بتدمير كل البنية الأساسية في غزة.

هناك ضغوط على الدولة المصرية

وأضاف أن هناك ضغوطاً على الدولة المصرية من أجل تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء، معقبًا: «لن يفرط الشعب المصري في أرضه مهما كانت الظروف، والرئيس السيسي يحافظ على الأرض، والشعب المصري بأكمله يقف وراءه».