تفاصيل زيادة أسعار زيارة المناطق الأثرية.. و5 فئات تدخلها مجانا

أعلن المجلس الأعلى للآثار، تعديل أسعار تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية للمصريين اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو الجاري، وتعديل رسوم دخول السيارات الساحات انتظار السيارات بالمناطق والمواقع الأثرية.

أسعار تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية

منطقة الأهرام

- المصري 60 جنيهًا

- الطالب المصري 30 جنيهًا.

قلعة صلاح الدين الأيوبي

- المصري 60 جنيهًا.

- الطالب المصري 30 جنيهًا.

قصر البارون إمبان

- المصري 60 جنيهًا

- الطالب المصري 30 جنيهًا.

قلعة قايتباي بالإسكندرية

- المصري 60 جنيهًا.

- الطالب المصري 30 جنيهًا.

وادي الملوك بالأقصر

- المصري 60 جنيهًا.

- الطالب المصري 30 جنيهًا.

قصر محمد علي بشبرا

- المصري 60 جنيهًا.

- الطالب المصري 30 جنيهًا.

معبد الكرنك بالأقصر

- المصري 40 جنيهًا.

- الطالب المصري 20 جنيهًا.

الدير البحري بالأقصر

- المصري 40 جنيهًا

- الطالب المصري 20 جنيهًا.

معبد الأقصر

- المصري 40 جنيهًا

- الطالب المصري 20 جنيهًا.

معبد فيلة بأسوان

- المصري 40 جنيهًا.

- الطالب المصري 20 جنيهًا.

معبد كوم إمبو بأسوان

- المصري 40 جنيهًا.

- الطالب المصري 20 جنيهًا.

معد إدفو بأسوان

- المصري 40 جنيهًا.

- الطالب المصري 20 جنيهًا.

فئات يُسمح لها دخول المناطق الأثرية مجانا

- دخول الرحلات المجانية يكون لكل من المدارس الحكومية المصرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

- المصريون والعرب المقيمون فوق 60 سنة.

- دور الأيتام.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أسر الشهداء والضحايا والمفقودين.

- مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وذلك ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

- زيارات الطلاب المصريين من أقسام الآثار والتاريخ والحضارة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والتربية الفنية والتراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف بكليات الآثار والآداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق وجامعة الأزهر ما عدا يوم الجمعة من كل أسبوع وأيام العطلات الرسمية.

وقرر المجلس الأعلى للآثار، في مستند رسمي، عدم السماح لمن هم دون سن السادسة عشر بدخول المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وإجازة نصف العام الدراسي إلا لحاملي إثبات رسمي للشخصية أو يكون بصحبة ولي الأمر أو مرافق يحمل إثبات رسمي للشخصية.

وشدد على توفير الأمناء ومفتشي الآثار للقيام بشرح المواقع المختلفة مجاناً للرحلات المدرسية لزيادة الوعي الأثري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

رسوم دخول السيارات ساحات الانتظار

- سيارات ملاكي 10 جنيهات.

- سيارات ميكروباص أو كوستر 20 جنيهًا.

- سيارات أتوبيس أو الباص 40 جنيهًا.

وأكد المجلس الأعلى للآثار، أن التطبيق يبدأ من اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

ونوه المجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه الزيادات تطبق اعتباراً من اليوم مع الالتزام باستمرار تنفيذ ما سبق وأن قرره مجلس الإدارة بشأن العمل بالتصاريح السنوية والعرب المقيمين بذات الأسعار وهي المصريين والعرب المقيمين 400 جنيه وتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية بجميع المراحل 50 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه وطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيه بدلاً من 150 جنيه.

وأكد أن التصاريح السنوية لا تشمل زيارة مقابر ستي الأول ونفرتاري وتوت عنخ آمون ورمسيس السادس وأهرام الجيزة من الداخل.