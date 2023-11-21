إصابة ربة منزل في انهيار جزء من عقار بالمنيرة

أصيبت ربة منزل بعدما انهار عليها جزء من العقار الذي تقيم به في المنيرة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانهيار جزء من عقار كائن بشارع الفرن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد ربيع مفتش المباحث والمقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين انهيار أرضية شقة بالطابق الأول بعد الأرضي، ما نتج عنه إصابة ربة منزل، 55 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى.

وجرى نقلها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وإخطار حي المنيرة لاتخاذ اللازم، وتم إخلاء العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله العقيد محمد ربيع مفتش المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.