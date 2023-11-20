محافظ بورسعيد يشكر الأجهزة على جهودهم في التعامل مع حادث انهيار عقار بحي الشرق

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والجهات الأمنية خاصة الحماية المدنية وإدارة مرور بورسعيد، قد انتقلت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وقامت بتأمين المكان وسرعة البحث عن المصابين وجثامين الوفيات أسفل العقار، كما قامت برفع حطام المبنى المنهار.

كما وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ممثلة في جهاز الإنقاذ والطواريء ومديرية التضامن الاجتماعي وهيئة الإسعاف، على سرعة انتقالهم إلى مكان الحادث للتعامل الفوري مع المصابين والمتوفيين.

وكان محافظ بورسعيد قد انتقل مساء أمس إلى موقع العقار المنهار بحي الشرق، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات، بتواجد جميع الأجهزة والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.