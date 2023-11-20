تفاصيل انهيار عقار بسبب الأمطار في بورسعيد.. المحافظ يوجه برعاية المصابين

انتقل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنكوب بحي الشرق، فور وقوع الحادث، من أجل الوقوف على تداعياته وحجم الإصابات والوفيات، وذلك بتواجد اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية.

رفع حطام عقار بورسعيد المنهار

وتابع محافظ بورسعيد، أعمال رفع حطام العقار المنهار في حي شرق، إذ يبحث رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، عن مصابين أو وفيات أسفل العقار، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات.

حادث عقار بورسعيد

ووجه اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المصابين وإعداد تقرير كامل عن الواقعة.

الرعاية الصحية لمصابي عقار بورسعيد المنهار

أصدر محافظ بورسعيد، توجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين، الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات.

وفوجئ أهالي بورسعيد بانهيار عقار قديم في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة المستمرة، على مدار اليوم بسبب نوة المكنسة التي تضرب بالسواحل الشِّمالية للبلاد.

وانتشرت الأجهزة التنفيذية في مختلف أحياء المحافظة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار، وسحب المياه أول بأول وتسليك بالوعات الأمطار، حتى لا تتراكم في الشوارع.