حملة السيسي: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ البداية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر في القضية الفلسطينية كان واضحًا منذ البداية وهو «لا لتصفية القضية الفلسطينية»، ولا لتهجير الفلسطينيين لأي مكان.

حملة السيسي توضح حل القضية الفلسطينية

وأضاف «فوزي» خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي عقد اليوم بالمدينة الشبابية «أبي قير»، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى، بتنظيم حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية نبهت العالم، بأن الحل الجذري للقضية الفلسطينية، هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حملة السيسي تشكر حزب مستقبل وطن

فيما وجه الشكر لحزب مستقبل وطن، على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب.

7 آلاف مواطن لدعم السيسي في مؤتمر بالإسكندرية

ومن الجدير بالذكر، أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية قد نظمت مساء اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور أعضاء الحزب، وكبار الشخصيات العامة، بحضور عدد كبير من فئات الشعب المصري تجاوزت أعدادهم الـ7 آلاف مواطن.