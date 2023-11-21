حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز إجراءات تصويت المصريين بالخارج

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، مع اقتراب تصويت المصريين في الخارج في الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024.

وتتضح إجراءات تصويت المصريين في الخارج كالآتي:

كما أوضحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنه يمكن للمصريين بالخارج الانضمام إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر الرابط التالي: https://expatreg.web.app.