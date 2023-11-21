رئيس «حملة السيسي»: الإدارة المصرية تعاملت مع التحديات بعقل وحكمة وشجاعة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مثل هذه الفعاليات المتمثلة في المؤتمرات الحاشدة لدعم المرشح الرئاسي، تعكس محبة الشعب المصري لمرشحهم، الذي عمل بإخلاص في النية، وإتقان في العمل، من أجل وضع مصر في المكان الذي يليق به، مؤكدا أن الإدارة المصرية تعاملت مع التحديات بالعقل والحكمة والشجاعة.

حملة السيسي: حاربنا الإرهاب وعملنا على التنمية

أضاف خلال كلمته فى المؤتمر الحاشد الذي عقد اليوم بالمدينة الشبابية «أبي قير» لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، بتنظيم حزب مستقبل وطن، أن من أهم التحديات التي واجهتها مصر، محاربة الإرهاب، وتخطت هذه المرحلة، ثم مدت يد التنمية، وزيادة الرقعة الزراعية، وغيرها من الملفات المهمة، قائلا: «لم يكن ذلك يتحقق سوى بعناية الله، وفضل رؤية القيادة».

مطالب النزول إلى الانتخابات الرئاسية

ودعا المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، خاصة الشباب، إذ طالبهم النزول إلى الانتخابات، في اليوم الأول في الساعات الأولى، لنثبت أن الشعب المصري شعب واعي للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة الحصاد لما بدأناه.

تفاصيل المرحلة المقبلة

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة المقبلة، مرحلة التوسع في الصناعة والزراعة مرحلة الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الإنتاج المصري.