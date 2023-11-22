 فريد زهران: نتنياهو وعصابته مجرمو حرب يريدون تهجيرا قسريا للشعب الفلسطيني

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي في انتخابات 2024، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، تؤكد على وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغم حديثه عن اقتراب التوصل لهدنة ما، لكنه يؤكد على استمرار العدوان لتحقيق أهدافه.

أهداف العدوان على غزة واضحة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أهداف العدوان على غزة واضحة، فنتنياهو وعصابته من مجرمي الحرب يريدون تهجيرا قسريا للشعب الفلسطيني، ويحاول أن يجبر مصر على أن تكون شريكا في تصفية القضية الفلسطينية.

صمود الشعب الفلسطيني وموقف مصر يحبطان المخطط الإسرائيلي

وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني من جهة، وموقف مصر الرافض للتهجير والداعم للشعب الفلسطيني من جهة، من شأنه إحباط هذا المشروع الإسرائيلي والعدوان الوحشي.