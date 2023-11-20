حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تنظم مؤتمرا جماهيريا بإدفو الأربعاء المقبل

أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمدينة إدفو مساء الأربعاء، وآخر مساء الخميس بوسط محافظة أسوان.

جولات فريد زهران لاقت تفاعلاً من المواطنين

وأوضح الشناوي، أن المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية مسقط رأس المرشح، ثم الإسكندرية ثم الفيوم تبعه ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة، ومؤتمر بالفيوم، وتستكمل الحملة جولتها في العديد من المحافظات.

كما كشف المتحدث الرسمي أن جولات زهران لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وتقوم الحملة الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.