متحدث حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين

قال معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ الحزب نظم عددا كبيرا من الجولات والمؤتمرات، بدأت في محافظات المنوفية والفيوم وأسيوط، بالإضافة إلى بدرشين، وغدا ستتواجد الحملة في إدفو.

الدعم الكامل للفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن رؤية الحملة تكمن في الدعم الكامل للفلسطينيين، ورفض التهجير القسري، وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل.