ندوات بمراكز شباب الوادي الجديد للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة عن المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بمركز بلاط، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بالدور السياسي في الاستحقاق الانتخابي.

ندوة عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، إنه تم تنفيذ ندوة عن المشاركة في العملية الانتخابية بمقر مركز شباب عين عيش بمركز بلاط بالمحافظة.

مشاركة 30 شابا في ندوة المشاركة السياسية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دورة والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأصلح له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة بالمرحلة المقبلة لما فيه صالح البلاد.

يأتي ذلك ضمن خطة نشاط المركز وقد حاضرة الدكتور بشندى شلبى و بمشاركة 30 عضوا من أعضاء المركز، وذلك في إطار التوعية والتثقيف والتنوير السياسي وحرية الرأى للمجتمع المدنى أحد مبادئ الديمقراطية التى تتبناها وتدعمها الدولة المصرية الديمقراطية الجديدة والحديثة والرقمية لتحقيق مبادىء العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحياة الكريمة لكافة للمجتمع المصرى، واستمرارا حملة «صوتك مستقبلك انزل وشارك».