وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» لجميع المؤهلات.. مرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن انعقاد يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات الخاصة بالأمن.

ميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن اليوم التوظيفي ينعقد اليوم بمركز شباب البراجيل في محافظة الجيزة، بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثالثة عصرا.

الوظائف المطلوبة

وتتمثل الوظائف المطلوبة في مشرفين أمن على جهات مختلفة، منها مولات وكمبوندات وممشى سياحى، وذلك في في «أبو رواش» بمدينة 6 أكتوبر، السن من 20 إلى 50 سنة، والعمل 12 ساعة يوميا، لجميع المؤهلات.

مميزات العمل

- مرتب بداية من 4 لـ5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحوافز.

- سكن متاح، شنطة تموينية كل شهر، تأمين طبي، تأمين اجتماعي، 4 أيام إجازة خلال الشهر.

كيفية التقديم على الوظائف

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/NrzwbiP3E5