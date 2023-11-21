وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» برواتب مجزية.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعتين لوزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات الخاصة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عبر مبادرة توظيف مصر

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط وكيفية التقديم للوظائف، ومميزات وأماكن العمل وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

- شيف أول لديه خبرة عامين على الأقل.

- مساعد شيف يمتلك خبرة سنة على الأقل.

- استيوارد مطبخ دون خبرة.

- كابتن صالة يمتلك خبرة عامين على الأقل.

- ويتر خبرة سنة واحدة على الأقل.

- باريستا .. خبرة سنة على الأقل.

- هاوس كيبينج .. خبرة ودون خبرة.

أماكن العمل

التجمع الخامس، الشيخ زايد، مصر الجديدة، المعادي.

متطلبات الوظيفة

- جميع المؤهلات.

-السن من 19 سنة حتى 32 سنة.

- موقف محدد من التجنيد.

مميزات الوظيفة

- رواتب مجزية حسب كل وظيفة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوم راحة أسبوعيا.

- تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه من يرغب في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/eMzhnMYcLL

وللراغبين في أي استفسار التواصل على واتس آب: 01080363593 يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء ماعدا الجمعة.