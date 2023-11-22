«الخارجية الفرنسية»: التعاون المصري ساعد على توفير المساعدات الإنسانية إلى غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن التعاون المصري ساعد على توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخلال الأيام الأخيرة تمكن المواطنون الفرنسيون من الخروج من غزة.

دور مصر أساسي

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، خلال لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لعبت دورا أساسيا في كل المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ووصولها إلى غزة، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع مصر والهلال الأحمر لإيصال المساعدات، ومن الضروري العمل على وصول المساعدات إلى غزة بشكل مستدام.

وصول المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

ولفتت إلى أن مصر لديها دور مهم تلعبه فيما يتعلق بالإجراءات العملية والمنظور السياسي للصراع، ولهذا ناقشت مع الأصدقاء في مصر القضية الفلسطينية في محاولة للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة.